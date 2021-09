Patrick William: «Um grande jogo, foi de igual para igual»

O Estoril saiu derrotado pelo Sporting na Amoreira, perdeu pela primeira vez na temporada, mas para Patrick William o que se viu foi um duelo de "igual para igual", com oportunidades para ambas as equipas e um jogo resolvido por um penálti. E mesmo com a primeira derrota no registo, o defesa brasileiro assegura que os canarinhos não se vão deixar abater.





"Um grande jogo, foi de igual para igual. As duas equipas tiveram boas oportunidades. Tiveram algumas mais do que nós, foram mais eficazes infelizmente. Sofremos com o penálti. A equipa não se deixa abalar e segue para o próximo jogo", começou por dizer o defesa brasileiro, à SportTV.Patrick William aproveitou para garantir que, apesar deste desaire, os canarinhos vão já trabalhar para repetir o bom trabalho que conseguiram até agora. "As boas exibições são consequência do trabalho da semana. É resultado do trabalho. Quando o colectivo é bom, as individualidades aparecem. Seguimos focados. Independentemente do adversário, vamos jogar sempre jogar de igual para igual. Vamos continuar com o mesmo plano de jogo. Queremos jogar mais e melhor do que o adversário."