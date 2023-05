Pedro Álvaro: «Foi uma época de crescimento para todos»

O defesa-central Pedro Álvaro fez um balanço positivo da temporada. O jogador do Estoril foi entrevistado pela Sport TV e resumiu a época dos canarinhos, abordando os melhores e os piores momentos."A época foi de crescimento para todos. O nosso início foi muito bom, consistente, mas depois a paragem do Mundial não nos fez bem. O período da Taça da Liga foi o menos conseguido e isso refletiu-se quando voltou o campeonato. Passámos um período difícil mas felizmente conseguimos atingir o objetivo. Ao início tínhamos um futebol mais atraente porque arriscávamos mais também. Isso refletiu-se mais nos últimos jogos", começou por resumir.O facto de os canarinhos terem passado quase toda a 2ª volta perto da zona de descida acabou por afetar o rendimento da equipa, devido ao perigo de despromoção: "O receio existe sempre, quando estamos perto da linha, mas fomos dando uma boa resposta e conseguimos garantir a permanência." O jogo com o Arouca acabou com qualquer dúvida para os canarinhos. "Foi um jogo de felicidade, não queríamos deixar para os últimos jogos e foi melhor assim", explicou.A mudança de treinador foi encarada com normalidade pelo central, que elogia os dois técnicos do Estoril: "Houve um sistema novo, cada treinador tem as suas ideias. Já conhecia o Nélson Veríssimo há muito, do Benfica, e o míster Ricardo Soares trouxe métodos novos. Ambos são bons, mas às vezes o método de trabalho encaixa melhor num plantel do que noutro."Em termos individuais, Pedro Álvaro, de 23 anos, também considera esta temporada positiva. "Foi uma época de grande aprendizagem para mim. No Benfica B era diferente, não temos a mesma pressão dos resultados. Aqui há maior pressão e além disso os jogos de 1ª Liga fazem-nos crescer porque há muito mais qualidade, em termos individuais e das equipas também…"Na época passada estava a jogar mas na anterior adiei a estreia na Liga por causa de uma lesão grave [na B-SAD]. Por isso, esta foi de aprendizagem e de afirmação na 1ª Liga", rematou o defesa.