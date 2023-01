Diretor desportivo do Estoril: «Não fechei o Pizzi. Gostaria de fechar»

O motivo do interesse de Estoril e Sp. Braga em Pizzi e o problema comum aos dois clubes O motivo do interesse de Estoril e Sp. Braga em Pizzi e o problema comum aos dois clubes

A carregar o vídeo ...

O diretor desportivo do Estoril, Pedro Alves, confirmou o interesse dos canarinhos na contratação de Pizzi, já noticiado por"Não fechei o Pizzi. Gostaria de fechar. Temos interesse nos bons jogadores. Comigo não tem nada assinado. Falei com o Pizzi, cabe no plantel e no projeto do Estoril. Se cabe no orçamento do clube, é ele que tem de decidir. Não fiz qualquer tipo de proposta, apenas o abordei. Até ao dia 31 pode ser que seja possível", confessou o dirigente, em declarações ao Canal 11.Recorde-se que o médio tem contrato até junho de 2024 com o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos.