Pedro Guerreiro comanda Estoril em Alvalade

A saída de Nélson Veríssimo, a três dias de o Estoril visitar o Sporting, deixou a SAD com um problema nas mãos mas que foi rapidamente solucionado: Pedro Guerreiro vai comandar a equipa em Alvalade, na segunda-feira. O treinador dos sub-23 fará a ‘ponte’ e assumirá o lugar no banco provavelmente apenas por um dia.

Pedro Guerreiro, que foi adjunto nos sub-23 do Sporting na época 2020/21, vai ter uma estreia de fogo na 1ª Liga e tem apenas dois ou três treinos – isto se decidir fazer uma sessão no próprio dia do jogo, marcado para as 19 horas – para preparar os canarinhos antes de os lançar aos leões. Nesta altura é impossível prever se Guerreiro fará muitas alterações num onze que perdeu os dois últimos jogos. O central Lucas Áfrico, lesionado, é a única baixa.