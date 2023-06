Pedro Guerreiro renova com o Estoril e segue ao leme dos sub-23

O treinador Pedro Guerreiro depois de uma excelente época no comando dos Mágicos Sub23, renovou contrato e continuará a liderar a equipa no próximo ano #JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/JQY8yVh4Nd — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) June 15, 2023

Pedro Guerreiro renovou contrato com o Estoril e vai assim continuar no comando técnico dos sub-23 do clube, anunciou esta quinta-feira o emblema canarinho.O treinador, de 36 anos, assumiu a equipa em outubro e conduziu-a ao 3.º lugar da Liga Revelação e ao 2.º na Taça Revelação. Guerreiro orientou ainda a equipa principal do Estoril num jogo da Liga Bwin, em Alvalade, com o Sporting (0-2).