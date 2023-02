Pedro Guerreiro: «Fica uma imagem do que é o real potencial e a mentalidade dos jogadores»

Pedro Guerreiro mostrou-se satisfeito com a atitude e mentalidade dos jogadores do Estoril, apesar da derrota (2-0) com o Sporting. O atual técnico dos sub-23 dos canarinhos deixou ainda uma palavra à equipa técnica de Nélson Veríssimo."Primeiramente dar uma palavra de gratidão pela colaboração que teve connosco a equipa do míster Nélson Veríssimo. Foram dias difíceis, continuamos a preparar os sub-23. Nesse sentido, o nosso team manager André Sabino procurou a logística toda para que pudéssemos treinar à tarde. Um agradecimento grande à estrutura do Estoril por isso. Não foi fácil, não foi o resultado que gostaríamos, fica uma imagem do que é o real potencial e mentalidade dos jogadores. Ninguém nesta equipa técnica vai desistir do potencial deles. Como lhes disse antes do jogo: 'Há coisas na vida que ninguém faz por nós e há um caminho que têm de percorrer. Como o vão fazer, compete a eles", começou por referir o treinador interino do Estoril."Sem dúvida. Nós, até pelo momento em que estamos, procurámos baixar as linhas, tentámos contrariar a largura, o jogo inteiror do Sporting e a profundidade com bloco médio-baixo e com extremos com dupla funções e a tentar ficar agressivos na variação do centro de jogo. Conseguimos duas transições perigosas fruto desse posicionamento mais agressivo. Vitória justa do Sporting pelas oportunidades que teve. Acabou por ter alguma felicidade no lance do primeiro golo, no lance do segundo golo parece-me que existe alguma passividade da nossa parte, mas se não fosse naquelas [oportunidades], podiam ter sido noutas. Muito orgulhoso pela mentalidade e pela atitude dos jogadores.""Sem dúvida, o que está bem feito é para aproveitar e tentámos ao máximo. Nesse sentido, o mérito vai para a anterior equipa técnica. Com três treinos, procurámos alinhavar coisas mais no plano de jogo, porque tudo o resto é da capacidade da anterior equipa técnica e dos jogadores.""Pediu-me para amanhã continuar a preparar a equipa de sub-23. Faço parte de um projeto desportivo no qual sou funcionário deste clube. Foi-me pedido para fazer este período transitório e amanhã temos um jogo importante com o Famalicão em casa e é lá que estou focado neste momento", concluiu.