Pizzi pode estar de regresso a Portugal: Estoril interessado no médio

??Estoril a entamé des discussions avec l'entourage de Pizzi, le milieu de terrain d'Al-Wahda FC Abu Dhabi . pic.twitter.com/4MhI8OtAUV — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 18, 2023

O Estoril está interessado em garantir a contratação de Pizzi. A informação foi avançada inicialmente pelo jornalista Santi Aouna e confirmada posteriormente porSegundo apurou o nosso jornal, o clube canarinho já iniciou conversações com o médio de 33 anos, mas ainda não há qualquer acordo fechado entre as duas partes.Pizzi, recorde-se, representa atualmente o Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos. O internacional luso deixou o Benfica em definitivo no início da presente temporada, depois de também ter sido emprestado ao Basaksehir.