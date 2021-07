Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Plantel do Estoril tem apenas 19 jogadores Ainda sem contratações na semana do arranque, as únicas caras novas são os seis sub-23





Bruno Pinheiro começa a trabalhar em breve

• Foto: José Gageiro/Movephoto