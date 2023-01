Rafik Guitane é reforço confirmado no Estoril

Rafik Guitane é reforço do Estoril. O extremo de 23 anos regressa a Portugal depois de um semestre em França, ao serviço do Stade Reims, com o qual fez 1 golo em dois jogos na Taça. O franco-argelino regressa ao futebol português depois de ter jogado duas épocas no Marítimo, clube que estava na corrida para o receber novamente depois da boa experiência no passado, com 5 golos em 60 jogos.O plantel do Estoril ganha assim mais uma opção para um ataque que está a ser remodelado e vai ser diferente do que Nélson Veríssimo apresentou na primeira metade da época. Além de Rafik Guitane, chegou o ponta de lança Cassiano (ex-Al Faisaly, da Arábia Saudita), que já alinhou no Famalicão, e o extremo brasileiro Carlos Eduardo (ex-Red Bull Bragantino).Estes reforços chegam para ocupar os lugares de três atacantes que saíram: Erison, regressou ao Brasil, Gilson Benchimol foi emprestado ao Benfica, para alinhar na equipa B, e Serginho cedido à UD Oliveirense, da 2ª Liga.