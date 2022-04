Raúl Silva falha receção aos minhotos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Pinheiro vai ter de mexer na defesa na próxima jornada, quando o Estoril receber o Sp. Braga. Raúl Silva tem sido titular nas últimas partidas, mas como está cedido pelo clube minhoto, não pode jogar, abrindo uma vaga no centro da defesa.

Uma má notícia para o jogador brasileiro que, depois de uma exibição menos conseguida no último encontro, estaria com muita vontade de entrar em campo e redimir-se, mas terá de esperar pela jornada 31, quando for recebido o Belenenses SAD.

Perante este cenário, Bruno Pinheiro tem dois candidatos para fazerem dupla com Ferraresi, titular absoluto - são eles: Bernardo Vital e Patrick William. O português tem sido opção quando falta algum dos titulares, mas o brasileiro também já participou em 17 jogos pelo Estoril esta época e tem a vantagem de ser um jogador mais experiente.