Raúl Silva troca o Sp. Braga pelo Estoril

Está confirmada a notícia adiantada por Record: Raúl Silva vai jogar pelo Estoril, até ao final desta época.O defesa-central, de 32 anos, chega à Amoreira cedido pelo Sp. Braga e no próximo treino já estará às ordens do técnico Bruno Pinheiro.Está assim encontrado o defesa-central experiente que o treinador pedira à SAD dos canarinhos para ocupar a vaga do lesionado Lucas Áfrico.