Reforço da baliza sem prioridade

A chegada de Álvaro Pacheco ao Estoril pode tornar a baliza numa preocupação menos urgente em termos de ataque ao mercado. Recentemente, no Brasil, foi notícia a tentativa da SAD de receber por empréstimo o guardião Hugo Souza, do Flamengo, desejo antigo dos canarinhos. No entanto, os três guarda-redes do plantel têm contrato – Dani Figueira até 2025, Pedro Silva também e Jota Oliveira até 2024. O segundo era titular no Vizela com Álvaro Pacheco e tem a confiança do novo treinador.