Ricardo Soares: «A linha defensiva do Boavista fez um grande trabalho, mas não rematámos assim tão bem»

Ricardo Soares, treinador do Estoril, analisou a derrota dos canarinhos, por 1-0, na casa do Boavista, em jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin."Entrámos bem na partida. O Boavista tinha mais posse, mas foi perdendo algumas bolas em zonas interiores e aproveitámos isso para criar desequilíbrios em saídas rápidas. Agora, faltou-nos definição no último passe. O Boavista criou uma ou outra chance em fora-de-jogo e ainda teve uma ocasião em que podia realmente ter passado para a frente do marcador, enquanto nós tivemos uma pelo [Alejandro] Marqués. A equipa que marcasse primeiro iria tirar dividendos, seguramente. Na segunda parte, não entrámos muito bem. O Boavista entrou melhor, circulou bem a bola e passou para a frente numa transição. Acusámos um bocadinho o golo e a equipa ficou intranquila, mas voltou ao jogo. Encostámos o Boavista atrás com as substituições, tivemos situações, forçámos e poderíamos efetivamente ter saído daqui com um ponto. A partir do momento em que está 1-0, temos de ter o equilíbrio suficiente, porque não é com muitos avançados que se resolvem as coisas. Temos de olhar para o encontro e ver aquilo que está a pedir. Mexemos e a equipa cresceu. A linha defensiva do Boavista fez um grande trabalho, tal como o seu guarda-redes, mas não rematámos assim tão bem", explicou o treinador."Estava a falar com o [árbitro] Vítor Ferreira e disse-lhe que o jogo esteve parado um bocadinho demais. Ele pediu que falássemos lá dentro, mas não consigo entender porque é que não se pode falar dentro do campo. Parece que estamos mais preocupados com a imagem que passamos, mas tenho de respeitar essa posição.""Obviamente, teremos de reagir. Não era nossa intenção chegar cá e não somar pontos. Vínhamos com uma intenção clara e penso que mostrámos isso. Temos de reagir como sempre fizemos. Perdemos num campo difícil e contra uma boa equipa, que está a fazer um bom campeonato e, na minha visão, possui qualidade de jogo para ter mais pontos. Vamos fazer a análise correta para continuar a nossa caminhada. Sabemos que isto vai ser até à última jornada. O que muda é que passou mais jornada, queríamos conquistar pontos e não os temos. Vem aí um jogo importante [contra o Arouca], pois é o próximo".