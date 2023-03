Ricardo Soares: «Acreditamos que somos capazes de dar a volta à situação»

Ricardo Soares estreou-se este sábado ao comando do Estoril com uma derrota () diante do Vizela, na 23.ª jornada da Liga Bwin. Em declarações no final da partida, o treinador dos estorilistas afirmou ter tido apenas dois dias de trabalho com os jogadores, um período muito curto para conseguir implementar as suas ideias na equipa."Só tive o plantel todo na quinta e na sexta-feira, portanto só tivemos dois dias e é muito pouco tempo para trabalhar o que quer que seja, até porque já temos a preocupação de deixar a equipa o mais disponível possível", começou por dizer o técnico natural de Felgueiras."É realmente para mim um grande estímulo e satisfação estar cá, num projeto de Estoril Praia muito difícil. Por isso, quando aceitei nada muda -- passou mais um jogo em que queríamos ter pontos e não temos. É precisamente por isso [conquistar pontos] que vim para cá, com grande espírito de missão.""Nós estamos numa posição, fruto dos últimos resultados, em que isso é natural. Cabe a mim alterar esse pensamento negativo e acreditar. Nós acreditamos que somos capazes de dar a volta à situação, já não é a primeira vez que vivo neste contexto... é com muito trabalho e dedicação.""Faço um apelo aos adeptos para que eles tenham alguma paciência connosco. Vamos pegar na equipa e como disse anteriormente, não mudo uma vírgula: no final da época, eles terão orgulho em nós porque acredito que consigo dar a volta a isto", terminou.