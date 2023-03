Ricardo Soares aliviado: «É uma vitória importante para quebrar o ciclo»

Ricardo Soares era naturalmente um técnico satisfeito, já que à terceira foi de vez e conseguiu a primeira vitória ao comando do Estoril, batendo o Gil Vicente por 1-0. O treinador dos canarinhos destacou a entrada forte da equipa, fundamental para a vitória, assim como a disponibilidade física dos jogadores para interpretarem a sua ideia de jogo da melhor forma."Penso que [a entrada] nos trouxe aquela confiança que andava a fugir, a forma como entrámos fazia parte da estratégia delineada. A única coisa que mudou é que tínhamos 15 dias para preparar o jogo e a equipa começa a entrar num registo de maior conhecimento das ideias. Tenho um grupo que cada vez mais percebe que é importante trabalhar assim se queremos jogar um futebol deste tipo. Foi uma entrada importante, tivemos felicidade contra uma excelente equipa, mas foi uma vitória justa", começou por referir. "É ter uma capacidade física para jogar de acordo com esta ideia e isso só com tempo, trabalho e esforço dos jogadores é possível. Quando temos um grupo de trabalho em que todos trabalham para o mesmo, tudo se torna mais fácil. Foi uma vitória importante para quebrar o ciclo, mas o campeonato será duro", assinalou."Naturalmente que quando se ganha é totalmente diferente, a própria evolução das equipas é muito superior a partir do momento da carga positiva das vitórias. Como treinador não consigo controlar um resultado extremamente difícil, depende de muita coisa, mas o processo consigo e não abdicamos das nossas ideias. Sabemos que é preciso um tempo para elas madurarem, mas estão cada vez estão mais identificadas com os jogadores. Não nos podemos é esquecer que temos muito trabalho pela frente e isto é só o início", frisou.De resto, sobre a ausência de Francisco Geraldes, riscado da convocatória por uma alegada discussão com o técnico esta manhã, Ricardo Soares apenas revelou que se tratou de uma "opção técnica". "É o que posso dizer", concluiu.