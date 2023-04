Ricardo Soares após a derrota em Braga: «Sou treinador de futebol, não sou mágico»

Ricardo Soares era um treinador visivelmente agastado após o desaire do Estoril em casa do Sp. Braga (4-1), a contar para a 27ª jornada da Liga Bwin."Defrontámos uma excelente equipa, que está a fazer um grande campeonato e que é muito bem orientado. O Sp. Braga tem jogadores com muita qualidade ofensiva e que podem decidir um jogo. Não cometemos faltas porque estivemos sempre seguros. Penso que fizemos uma excelente 1ª parte, saímos várias vezes em transição e noutras não saímos porque o Sp. Braga as travou e não se cumpriu a lei de jogo. Na primeira vez que o Sp. Braga saiu em transição e fizemos falta cumpriu-se a lei do jogo, e bem. Pena é que nas três vezes antes não tivesse acontecido. Na 2ª parte entrámos bem, fizemos o empate, o jogo estava equilibrado e há mais uma falta de um jogador que devia ter sido expulso e isso não aconteceu. Depois há um penálti que me deixa muitas dúvidas, para não dizer mais do que isso. Com o jogo equilibrado, ficámos fora da discussão do resultado. O resultado é exagerado, não foi o que se passou dentro do campo. Fico triste pela competência que os jogadores mostraram, mas estou seguro que este é o caminho a seguir. Estamos cada vez mais seguros, intensos e a querer valorizar o jogo, gostaríamos que toda a gente participasse desta forma. Há equipas que param o jogo com faltas e outras que param com organização", começou por referir o técnico, que se recusou a referir o nome do jogador que, na sua opinião, devia ter sido expulso.Questionado sobre o motivo pelo qual não conseguiu implementar a sua ideia de jogo na partida deste sábado, Ricardo Soares deixou uma resposta curiosa: "Não consegui o que gosto nas minhas equipas, ou seja, ter um jogo agressivo do ponto de vista ofensivo, por duas razões. Primeiro porque jogámos contra uma equipa que tem muita qualidade. Queríamos ter mais bola, mas a qualidade do Sp. Braga obrigou-nos a andar atrás da bola. Depois porque sou treinador de futebol, não sou mágico. Mágico é o meu clube. Estou lá há pouquíssimo tempo e isto é extremamente difícil. Bonito é no café ou no sofá dizer que faço e aconteço. Não sou mágico, sou treinador de futebol com muito gosto".