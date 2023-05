Ricardo Soares com futuro em aberto segue no Estoril

Ricardo Soares ainda é o treinador do Estoril e, ao queapurou, não tem qualquer princípio de acordo com um clube chinês, como tem sido avançado nas últimas horas, nem viagem marcada para a China.O técnico de 48 anos, que conta com opção para renovar por mais uma época, depois de ter garantido a permanência do Estoril na 1.ª Liga, ainda não acionou o mecanismo, mas continua à frente da equipa canarinha. Ricardo Soares tem recebido várias abordagens, que está a estudar, mas ainda não decidiu o seu destino - nem se aciona a referida cláusula para prosseguir no clube da Linha.sabe que o treinador não tem qualquer viagem marcada para as próximas horas.