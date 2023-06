Ricardo Soares despede-se do Estoril: «Gratidão para com a aposta feita em mim»

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Soares (@ricardosoares_oficial)

Ricardo Soares, que deverá estar a caminho dos chineses do Beijing Guoang, deixou nas redes sociais uma mesagem de despedida ao Estoril, clube que liderou esta época."Não foi muito tempo, mas foi um período no qual rapidamente criámos laços muito fortes. Foi uma fase muito intensa, apaixonada e de total compromisso.Sinto uma grande gratidão para com a aposta que foi feita em mim, pela forma como presidente, diretor, estrutura me acolheram e apoiaram, pela forma como os jogadores abraçarem novas ideias e a entrega que aplicaram diariamente. Aos adeptos, grande demonstração de apoio e de força! Conseguimos todos ser o que tinha pedido, sermos um só dentro e fora de campo.Apesar dos laços fortes, dos objetivos cumpridos, do crescimento em andamento, há decisões que têm de ser tomadas com a razão e não com o coração e por isso não continuo no Estoril Praia, para assumir um novo desafio. Desejo muito boa sorte ao Estoril Praia, que terá sempre um lugar no meu coração."