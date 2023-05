Ricardo Soares e a discussão com Armando Evangelista: «Perdoo-lhe porque a tensão é grande»

João Carvalho fez um dos golos do ano em Portugal pelo Estoril: para ver e rever! João Carvalho fez um dos golos do ano em Portugal pelo Estoril: para ver e rever!

O Estoril garantiu a permanência na Liga ao vencer o Arouca (2-0) . "Sabe muito bem conseguir a manutenção desta forma. O Arouca e o Estoril Praia arregaçaram as mangas, foram bravos, as duas equipas quiseram muito a vitória, muito! Lutaram muito pela vitória e pelos pontos. Nesta parte, a equipa tem crescido muito. Tem vindo a crescer, já o tinha vindo a dizer, as exibições demonstraram isso, os resultados nem tanto, mas quando marcamos golo primeiro a nossa consistência e organização, principalmente, acabam por fazer a diferença", disse - Ricardo Soares."É uma situação que eu lamento. O que se passou foi o seguinte: o meu colega do Arouca percebeu mal e equivocou-se, o que eu só compreendo face à tensão que o jogo estava a ter. Estava em jogo muita coisa.Eu perdoo-lhe porque a tensão é grande, a esta hora seguramente que ele já se arrependeu, até porque eu sou antigo colega do irmão do treinador do Arouca, tenho excelente relação com o irmão dele, jogou comigo.""É um grande momento de inspiração e qualidade e, como disse anteriormente, é por isso que o futebol é tão apelativo para toda a gente e hoje vimos muita gente feliz aqui, a nossa exibição hoje foi excelente".