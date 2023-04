Ricardo Soares e "as contas só se fazem no fim": «As equipas mais competentes vão ficar na 1.ª Liga»

O Estoril está numa luta acesa pela permanência na 1.ª Liga e tem amanhã, a partir das 15h30, um duelo importantíssimo com o Santa Clara. Ricardo Soares esteve à conversa com os jornalistas e, não escondendo a necessidade de pontuar, frisou que "as contas só se fazem no fim"."É um jogo importante porque é o próximo e só por causa disso. Temos bem presente que vai ser um campeonato até ao final, que temos 5 jogos, à semelhança dos nossos adversários, para atingir o nosso objetivo. Para mim, o fundamental não é o que se passa nos outros campos, mas o que podemos controlar. Conseguir ter a equipa com a confiança necessária para vencer o jogo. Conhecemos bem o Santa Clara, sabemos que é uma equipa com qualidade, que tem vindo a crescer. Mas mais importante que o Santa Clara é sabermos que estamos num momento que não se traduz no resultado, mas que a equipa tem vindo a crescer. Vamos a jogo para vencer", atirou o técnico, de 48 anos, que apesar de reconhecer que os adeptos possam estar frustrados pela falta de resultados - uma vitória em sete jogos -, acredita que "a equipa está muito mais preparada e vai dar uma boa resposta amanhã"."Temos sete jogos, não é o momento de fazer um balanço. Compreendo que seja difícil para os adeptos perceber a evolução da equipa, porque normalmente olha-se para os resultados, que é a coisa mais importante. O que nos leva aos resultados é o nosso desempenho. Por vezes podemos ter bons desempenhos e o resultado não condizer. Queremos continuar a crescer. Entrámos há pouco tempo e cada semana que passa há um entendimento maior do que pretendemos a nível do processo e modelo de jogo. A equipa está mais preparada", frisou o treinador dos canarinhos, sublinhando: "Não nos podemos esquecer que dos sete jogos, três foram com os três primeiros classificados e que no primeiro jogo tivemos apenas dois treinos."Com o final do campeonato cada vez mais próximo, muita vezes o espetáculo sai prejudicado pela necessidade de pontos. Ricardo Soares desvaloriza essa questão e garante que no balneário do Estoril é exigida qualidade. "Não consigo calcular de que forma o espetáculo possa ser melhor ou pior. Há a intenção do Estoril em proporcionar um bom espetáculo e vencer. Acredito que o Santa clara tenha os mesmos propósitos. São duas equipas a lutar pela permanência e é verdade que aqui ou ali, até pela falta de confiança existente através dos resultados, isso possa acontecer, mas no nosso caso isso não pode existir", começou por dizer o técnico, reforçando: "A nossa preocupação é fazer um bom jogo, competente e conquistar os três pontos. Há uma coisa que eu sei: as equipas mais competentes dentro de campo vão ficar na 1.ª Liga. Queremos ser competentes. Sabemos que vai ser uma luta até ao final e nada vai ficar decidido. Acredito que os lugares de despromoção e promoção só vão ficar decididos na última jornada."No banco do Estoril há sete jogos, Ricardo Soares esclarece que "há um tempo para as ideias maturarem" e aponta um problema que identificou que o plantel tinha quando chegou."Nós temos o objetivo claro e bem definido, que já estava antes de eu chegar, que é ficar na 1.ª Liga. Os nossos objetivos imediatos é jogo a jogo, até porque é importante dotar a equipa para que quando as adversidades aparecerem, eles conseguirem dar uma boa resposta. Temos sido mais coesos e eficazes a defender, temos cometido menos erros e temos tido um equilíbrio mental, já não somos uma equipa que se perturbe com facilidade. Era um dos fatores que detetei quando cheguei, atendendo se calhar à juventude, a equipa perdia-se mentalmente nos jogos. Isso hoje já não acontece. Somos capazes de chegar ao Estádio da Luz, jogar em organização defensiva porque o adversário obrigou, mas conseguir manter essa organização e estar em jogo até ao final. Faltam cinco semanas, queremos continuar a crescer porque é isso que nos vai trazer vitórias e pontos. Os objetivos conseguem-se por pontos e só no final é que se fazem as contas. Quem for mais competente nesta reta final, fica na 1.ª Liga. Nós acreditamos que vamos ser uma dessas equipas", afirmou Ricardo Soares, comentando ainda o sucedido com Tiago Araújo após o jogo com o Benfica : "O Tiago Araújo teve o rendimento que tem tido. É muito profissional, educado e tem qualidade, por isso é que tem sido opção. Não me queria referir muito ao Tiago porque ele foi só um entre outros que passou por essa situação. Ninguém quer fazer melhor o seu trabalho do que os jogadores. Todos nós deveríamos ter alguma contenção quando enveredamos por esse tipo de críticas porque magoa muito. O Tiago também sabe que é jogador de futebol e sabe que isso vai ajudá-lo a crescer e que o foco tem de ser no rendimento."Desde que chegou, Ricardo Soares tem implementado diversas dinâmicas novas, apesar de manter o mesmo sistema tático de base. Para o técnico, importante é a competência, seja em que sistema for. "Nós estamos preparados para qualquer cenário e os jogadores estão preparados para jogar em variadíssimos sistemas. O futebol é um jogo dinâmico, portanto tanto estamos a jogar em 4x3x3, como de um momento para o outro para um 3x4x3 ou 4x4x2. Tudo é trabalho e nós preparamos a equipa para vários cenários e para dar respostas. Temos uma variabilidade de dinâmicas que nos permite ser competentes para ganhar. Não é muito importante o sistema. Importante é que os jogadores se sintam confortáveis para lutar pela vitória seja contra quem for. É isso que nós passamos e vejo cada vez. Há um tempo para as ideias maturar. Logicamente que quando temos vitórias é tudo muito mais fácil porque a confiança dos jogadores sobe e o rendimento sobe por inerência", rematou.