Ricardo Soares e o duelo com o Casa Pia: «Será um jogo altamente competitivo e atrativo»

O treinador do Estoril, Ricardo Soares, prometeu este sábado que os canarinhos vão contribuir para "um jogo atrativo" frente ao Casa Pia, em Leiria, na 33.ª e penúltima jornada da Liga Bwin.

Após ter assegurado uma vantagem de oito pontos sobre o Marítimo, 16.º classificado e em posição de playoff, que lhe permitiu 'carimbar' a manutenção na Liga, graças a uma vitória sobre o Arouca, sexto colocado, o Estoril chegou aos 31 pontos, no 15.º lugar, e pretende estender o bom momento derrotando o Casa Pia no domingo.

"Olhando para o Casa Pia e para o Estoril Praia, não tenho dúvidas de que será um jogo altamente competitivo e de certeza que será um jogo atrativo. São duas equipas que, neste momento, não têm pressão, mas devo dizer que nós preparámos muito bem a equipa para esta pressão. Sabemos que temos uma equipa jovem, todos sabem que é, penso eu, a equipa mais jovem deste campeonato", disse o técnico estorilista na antevisão à partida.

Ricardo Soares assinalou que foi "intenção, de há umas semanas a esta parte", por iniciativa do clube, preparar os "jovens para esta pressão" de competir para vencer, independentemente do contexto.

"Disse que este era claramente o maior desafio da minha vida e confirmou-se, os resultados também comprovam isso. Tivemos dificuldades no início, a equipa levou algum tempo a conseguir resultados que nos permitissem atingir o objetivo e, hoje, a equipa está mais preparada. Olho para a equipa e vejo que nos últimos cinco jogos foi, salvo erro, a equipa com menos golos sofridos", referiu.

Para esta missão, o treinador do conjunto da Linha de Cascais não regista nem lesionados nem castigados, tendo todo o plantel à sua disposição.

No que respeita à sua filosofia, atual e para o futuro, o técnico considerou "fundamental" um pensamento coletivo, que, no seu entender, é inegociável.

"Obviamente que fazemos o nosso trabalho de casa e conhecemos o adversário, porque quem conhece o adversário conhece a sua equipa", concluiu.

O Estoril Praia, 15.º classificado, com 31 pontos, visita o Casa Pia, 10.º, com 40, no domingo, às 18 horas, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, num encontro que será arbitrado por Carlos Macedo, da Associação de Futebol de Braga.