Ricardo Soares: «Hoje faltou simplesmente a finalização»

Apesar da derrota () Ricardo Soares, treinador do Estoril, endereçou elogios aos seus jogadores pelo empenho demonstrado frente ao Portimonense e durante toda a semana de trabalho."Falando sobre o jogo, eles [Portimonense] jogaram sempre muito longe da nossa baliza. Sabíamos que o Portimonense é uma equipa muito forte nas bolas paradas, muito física, e nossa estratégia passava por entrarmos fortes", começou por dizer o técnico dos estorilistas, em declarações na conferência de imprensa."O futebol é assim, temos a experiência necessária para saber que quando estamos num momento como este é preciso ter a calma necessária e as reflexões necessárias para analisar os jogos para que possamos dar boa resposta nos jogos seguintes.""A defesa fez um excelente trabalho e tivemos bons momentos, boas jogadas. Hoje faltou simplesmente a finalização e naturalmente quando se tem uma, duas ou três oportunidades de golo flagrantes, com defesas quase impossíveis, isso tem os seus reflexos no que é a confiança.""Tenho de elogiar novamente os meus jogadores, tiveram uma semana de trabalho fantástica e mesmo no jogo em si, foi um bom jogo principalmente na primeira parte. Penso que os nossos adeptos estão tristes e isso deixa-me triste também, pois eles apoiaram de uma forma muito vincada", terminou.