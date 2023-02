Ricardo Soares já fala à Estoril: «Desejo que consigamos ser todos um só, dentro e fora de campo»

View this post on Instagram A post shared by Ricardo Soares (@ricardosoares_oficial)

Ricardo Soares é o, sucedendo a Nélson Veríssimo, tal comoantecipara emdia 25 de fevereiro.Na página oficial no Facebook do clube da Linha, o técnico de 48 anos deu conta da sua satisfação. "É uma grande honra representar o Estoril, desafio que assumo com toda a dedicação. Estou confiante que, todos juntos, vamos alcançar os nossos objetivos", declarou o treinador.Recorrendo às suas contas próprias nas redes sociais, Ricardo Soares enalteceu o espírito de grupo, publicando mensagem incentivadora. "Estou muito feliz e honrado por ser treinador do Estoril! Mais do que palavras, o momento é sobretudo de total empenho, muito trabalho, união e entreajuda. Aos nossos adeptos, desejo que consigamos ser todos um só, dentro e fora de campo", atirou o novo líder do grupo canarinho.