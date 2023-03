Ricardo Soares já vê evolução

O Estoril sofreu 15 golos e marcou três nos últimos seis jogos que disputou... e perdeu. Pôr fim a essa série negra é o objetivo a que se propõe Ricardo Soares, técnico que tem confiança reforçada pela evolução verificada no grupo de trabalho."Já nem é uma questão de sentir, vejo uma equipa muito mais preparada", enfatiza o treinador, que concretiza: "Estes 15 dias foram muito importantes para nós. Deu para cimentar o nosso processo de jogo, há uma identificação por parte dos atletas muito maior do que aquela que existia e vejo a equipa a crescer."O técnico dos canarinhos há três jornadas está convicto de ter chegado o momento de terminar a sequência de derrotas impostas por Rio Ave, P. Ferreira, Sporting, Vizela, FC Porto e Chaves na receção desta noite ao Gil Vicente... equipa que levou à Europa na época passada. "Estamos preparados para discutir o jogo, vamos ser altamente competitivos, esperamos dar uma grande resposta", assegura Ricardo Soares, rematando: "Essencialmente, que nos traga confiança para o futuro."Por seu turno, Bernardo Vital, central de 22 anos que leva o mesmo número de jogos esta época pelo Estoril, tem opinião idêntica à do treinador: "A paragem ajudou-nos a crescer, a absorver melhor as dinâmicas da equipa técnica. Treinámos bem, temos estado a evoluir e isso é o mais importante. Os níveis de confiança estão a aumentar, jogamos em casa e queremos os três pontos."