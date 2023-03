Ricardo Soares nega frustração após derrota com FC Porto mas lembra: «Merecíamos pontos»

Ricardo Soares analisou a derrota (3-2) do Estoril diante do FC Porto, no Dragão, num jogo em que os canarinhos chegaram ao empate por duas ocasiões."Felicitar o FC Porto porque venceu, foi mais eficaz que nós, o futebol é assim. Na 1.ª parte, taticamente fizemos um jogo interessante, os jogadores trabalharam muito, identificámos aspetos fortes do FC Porto e tivemos alguma dificuldade no ganho de bola. Mérito ao FC Porto, porque foi muito agressivo na reação à perda. Na 2.ª parte falámos e sabíamos que haviam espaços que podíamos atacar e se tivéssemos capacidade de os atacar poderíamos entrar no jogo e lutar por pontos. Isso aconteceu, mas realçar duas coisas: que frustração não há, porque não somos frustrados, trabalhámos muito. Há espírito de missão muito forte e crença muito grande na capacidade dos jogadores para alterar o rumo dos acontecimentos. A outra é que merecíamos pontos", começou por referir à Sport TV."Nós estivemos sempre em jogo, esteve sempre aberto. O FC Porto foi melhor na 1.ª parte e conseguiu ter controlo mais forte sobre nós, mas não me lembro de nenhuma ocasião de golo sem ser os golos. Demonstra a capacidade dos meus jogadores, se tivéssemos capacidade de igualar a capacidade de trabalho e agressividade, no bom sentido, do FC Porto, podíamos conseguir pontos", acrescentou, antes de abordar o desafio que tem pela frente nos canarinhos."Não é por conforto ou confiança, este é o maior desafio que tenho na minha vida e vim porque acredito nele. Acredito nos meus jogadores, mas não gosto de lhes pedir algo que não está identificado por eles no processo de jogo. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, mas não gosto de lhes pedir coisas que não se trabalham. Sabemos que precisamos de pontos e temos de ir à procura deles", concluiu.