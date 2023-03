Ricardo Soares: «Os nossos adeptos vão ter orgulho desta equipa»

Ricardo Soares vai estrear-se como treinador do Estoril e pela primeira vez fez uma antevisão de um jogo dos canarinhos, neste caso para o duelo com o Vizela, marcado para a tarde deste sábado. O técnico mostrou-se confiante de que os resultados vão mudar e, se não for de imediato, deixou uma mensagem aos adeptos: "Esta equipa vai deitar tudo em campo.""Aceitei vir para o Estoril por várias razões e uma delas era conhecer o plantel todo. Agora, é evidente que uma coisa é conhecer estando do lado de fora e outra é já estar a interagir com o mesmo. O que vejo é um grupo de jogadores com muita vontade de alterar os últimos resultados para poder chegar a uma classificação ao encontro do que todos nós esperamos", começou por dizer o técnico.Em relação ao primeiro adversário nesta campanha no Estoril, Ricardo Soares mostrou saber o que o espera. "O Vizela é uma equipa que conheço bem. Este tempo parado permitiu-me ter mais tempo e acompanhar a totalidade do nosso campeonato e muitas das equipas. Mudou de treinador mas o Tulipa conseguiu aproveitar as coisas boas do anterior e ao mesmo tempo dar um cunho pessoal. O Vizela está cada vez mais forte mas para mim o mais importante é o Estoril, são os meus jogadores. O importante é sermos capazes de pensar no nosso jogo e acreditar nas nossas ideias para dar uma boas resposta", sublinhou o treinador.Sobre a atual classificação e o que se pode esperar do Estoril até ao final da época, Ricardo Soares mostrou-se confiante. "É um campeonato competitivo e difícil, sabemos que vamos ter dificuldade, como qualquer equipa que lute pelos nossos objetivos mas temos muita confiança em nós e nos nossos jogadores, rapidamente vamos alterar os resultados e, para tal, contamos com a ajuda de todos. Logicamente, para isso temos de ser nós dentro de campo a demonstrar que merecemos esse apoio mas acredito que dentro de pouco tempo os nossos adeptos vão ter orgulho na nossa equipa. Vão perceber que, mesmo quando as coisas não correrem como nós queremos, vão ver que a equipa vai deixar a pele em campo, isso podem ter a certeza."