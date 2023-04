E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Ricardo Soares considera que o Estoril fez uma boa exibição na Luz apesar da derrota por 1-0.

"Fizemos um bom jogo, com uma excelente organização defensiva, fomos compactos e coesos. Na primeira parte faltou-nos ter mais bola. Apesar da pressão alta do Benfica criamos dificuldades ao Benfica, faltou-nos ser mais acutilantes", referiu o treinador do Estoril.





E completou: "Na segunda parte melhoramos ainda mais a saída com bola mas deveríamos ter sido mais rápidos para atacar a baliza com mais rapidez e assertividade. Levamos o jogo até ao fim, o empate pairou, mas o Benfica é um justo vencedor. Não abdicamos das nossas ideias e fizemos um bom jogo, que abre boas perspetivas até ao final da liga"