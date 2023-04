Ricardo Soares: «Os jogadores há muito já mereciam esta vitória»

Ricardo Soares, treinador do Estoril, analisou as incidências da vitória (3-0), diante do Santa Clara, em jogo da 30ª jornada da Liga Bwin."O treinador fica sempre satisfeito quando a equipa faz três golos e não sofre golos, mas principalmente por duas coisas: primeiro, porque os jogadores há muito já mereciam esta vitória e [depois] os nossos adeptos também, porque têm sofrido nas nossas derrotas. Hoje, mais uma vez compareceram em massa. Se nós acreditarmos no processo, obviamente que nos leva às vitórias, mas a nossa vontade de ganhar pontos não é suficiente para vencer jogos -- tem de haver muita vontade, muita crença, muito trabalho de todos, mas fundamentalmente acreditarmos no processo e no que temos vindo a trabalhar. Na Liga Bwin, é muito normal as equipas que lutam pela manutenção estarem seis, sete e às vezes oito jogos sem quebrar o ciclo e atingir vitórias. Já andamos nisto há alguns anos e o importante é ser equilibrado tanto nas vitórias como nas derrotas", começou por explicar."O adversário tinha jogadores com uma capacidade física elevada, mas hoje logicamente estou satisfeito pelo crescimento da equipa, sabemos que já temos mais um jogo daqui a pouco tempo e temos de estar 'a tope'. Encontrei um clube altamente personalizado e altamente organizado, que permite aos seus trabalhadores trabalharem sem que nada nos falte. Nesse aspeto, o Estoril está no bom caminho, tem uma grande estrutura, coesa".