Ricardo Soares promete Estoril "assertivo" para obter manutenção

Ricardo Soares prometeu este domingo um Estoril "assertivo" de forma a derrotar o Arouca, na 32.ª jornada da Liga Bwin, e assim obter a manutenção na prova com 31 pontos.

O Estoril ocupa o 15.º lugar, com 28 pontos, e tem mais cinco que o 16.º, o Marítimo, e poderá assegurar a terceira presença consecutiva na Liga se triunfar perante o Arouca.

"Temos de ser assertivos quer nos quatro momentos do jogo, quer nas bolas paradas. É fundamental uma boa entrada em jogo, porque isso traz confiança às equipas. Sabemos que do outro lado estará uma equipa também com esse propósito de ganhar", destacou o treinador, na antevisão ao desafio marcado para as 20H15 de segunda-feira.

Assim, apesar de reconhecer valor ao Arouca, Ricardo Soares prefere concentrar-se nas valências que tem a sua equipa.

"Mais importante que o nosso adversário é aquilo que controlamos e pretendemos fazer no jogo e vamos com certeza dar uma boa resposta. O nosso foco passa por fazer um bom jogo contra o Arouca e tudo fazer para conquistar a vitória", prometeu, convicto.

A importância do 'fator casa' foi reconhecida pelo treinador dos canarinhos, que venceram dois dos últimos três jogos enquanto visitados, mas o real foco de Ricardo Soares está no equilíbrio, independentemente do reduto em que o conjunto atue.

"Não olho muito para esses dados, mas essencialmente para o que controlamos, que é o nosso jogar e a nossa competência nos vários momentos do jogo, e o que vejo é que a minha equipa está muito mais preparada e nos últimos jogos temos demonstrado que a equipa efetivamente cresceu", constatou.

Caso triunfe, a equipa da Linha de Cascais garantirá o regresso às vitórias e aumentará a distância para os mais diretos adversários, objetivos alimentados pelo técnico, que apelou ao apoio dos adeptos que, elogiou, têm apoiado "incondicionalmente" nesta fase decisiva da temporada.

"Tudo faremos para lhes dar essa alegria", prometeu Ricardo Soares, que aproveitou para elogiar o trabalho do grupo que tem à disposição, incluindo os atletas que não têm sido utilizados nos tempos mais recentes, como Mexer ou Lucas Áfrico.

O técnico considerou importante "separar dois assuntos", esclarecendo que Mexer "foi para a sua seleção e perdeu muito treino com a equipa" e que Lucas Áfrico "foi diferente, pois teve uma lesão que demorou mais tempo a recuperar que o que estávamos à espera".

Relativamente aos dois centrais habitualmente titulares, Pedro Álvaro e Bernardo Vital, Ricardo Soares disse que "aproveitaram bem o treino e as ideias e têm estado muito bem", mas deixou em aberto a utilização de qualquer uma das quatro opções que tem à sua disposição.

O Estoril Praia, 15.º classificado da Liga, com 28 pontos, defronta o Arouca, quinto, com 48, no Estádio António Coimbra da Mota, no Estoril, a partir das 20H15 de segunda-feira, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.