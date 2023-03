Ricardo Soares: «Se tivesse de eleger algo positivo... a equipa não perdeu o norte»

O Estoril somou a sexta derrota consecutiva, ao perder por 2-0 diante do Chaves , e após o encontro o técnico Ricardo Soares assumiu que a má entrada em campo acabou por ser decisiva na definição do resultado final."Logo na primeira ou na segunda jogada, perdemos uma bola que, em condições normais, não se perde, e fez com que a equipa ficasse demasiado intranquila. A expulsão tornou tudo difícil, mas mesmo depois da expulsão, com 10 jogadores, nós conseguimos estar em jogo e tivemos duas oportunidades para fazer golo e o Desportivo de Chaves teve uma, portanto atendendo ao momento, se tivesse de eleger algo positivo, é que a equipa não perdeu o norte", começou por analisar."A nossa má entrada em jogo poderá justificar o mau jogo que fizemos aqui hoje. Tivemos uma excelente semana de trabalho, os jogadores tiveram um empenho e dedicação enormes, tivemos qualidade no trabalho, mas não se traduziu no jogo. Senti no jogo contra o FC Porto que essa semana foi num crescendo bom, diria até que foi acima do que eu perspetivava, e esta semana senti a equipa novamente a crescer porque os jogadores têm trabalhado muito e têm estado focados".