Ricardo Soares: «Será um jogo de grau de dificuldade muito elevado»

O treinador do Estoril Praia manifestou esta sexta-feira a pretensão de ter "uma equipa preparada para todos os momentos do jogo" frente ao Portimonense, no sábado, a contar para a 28.ª jornada da Liga Bwin.

"Fundamentalmente é o nosso processo de jogo que controlamos diariamente. Trabalhamos incessantemente para que a equipa possa estar preparada para os vários momentos que o jogo vai ter e, se estivermos preparados para esses vários momentos e estivermos de forma muito eficaz nos mesmos, seguramente vamos atingir o nosso objetivo que é vencer", disse Ricardo Soares, que espera "um jogo de grau de dificuldade muito elevado".

O treinador, que falou em conferência de imprensa de antevisão ao encontro, mostrou-se feliz por constatar que a sua equipa "está a crescer" nos aspetos desportivo e também anímico, algo que considerou "muito importante".

"Nota-se que a equipa está num nível diferente e, fruto desse trabalho diário, temos tido uma competitividade interna muito grande por parte dos jogadores e hoje eles estão mais preparados para dar boas respostas fruto da meritocracia que queremos no clube. Eles têm feito um trabalho extraordinário e trabalhado de forma exemplar", elogiou o técnico.

Ricardo Soares insistiu sobre a valorização da conduta e índice de trabalho dos seus jogadores, que considera ser o caminho para que os estorilistas continuem a somar vitórias e assegurem a permanência na Liga.

"Estou a fazer aquilo que os jogadores veem. Nem é uma questão de sentir, é o que vemos diariamente. Existe uma competitividade interna fortíssima e jogadores que estão a trabalhar muitíssimo bem e preparados para dar boas respostas à equipa, cabe-me tomar as melhores decisões dentro do que é o trabalho semanal dos jogadores que estiverem mais preparados para dar boa resposta", disse.

O avançado hispano-venezuelano Alejandro Marqués também fez a antevisão da partida com a equipa algarvia e mostrou-se preparado para um Portimonense ferido no orgulho por "atravessar um momento difícil".

"A semana passou bem, tivemos treinos muito fortes, muito físicos, para preparar este jogo da melhor maneira e estamos preparados para, no sábado, darmos o melhor de nós. Vai ser um jogo que também irá marcar um pouco a nossa posição na classificação. Vai ser um jogo bastante difícil, mas a equipa está muito bem, estamos com o foco no jogo para ganhar os três pontos", antecipou

O Estoril Praia, 15.º classificado, com 25 pontos, recebe no sábado, às 15H30, o Portimonense, 14.º, com 27, numa partida que será arbitrada por Bruno Costa, da Associação de Futebol de Viana do Castelo.