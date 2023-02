Rosier afastado do plantel do Estoril está agora a treinar nos sub-23

O médio Rosier deixou o plantel principal do Estoril e está a treinar nos sub-23, não devendo por isso ser novamente convocado por Nélson Veríssimo.A situação surgiu depois de o francês, de 24 anos, ter recusado renovar contrato. A ligação aos canarinhos termina no verão e, por isso, ainda antes do mercado de inverno o Estoril tentou a renovação.Perante a recusa do jogador, a SAD partiu para a segunda opção, a da venda do passe. Rosier, que fez 18 jogos esta época, queria sair para o estrangeiro, chegaram a surgir notícias do interesse de um clube da 2ª Liga inglesa, mas rejeitou as propostas que a SAD lhe apresentou.Segundo apurámos, disse que o agente arranjaria uma opção mais vantajosa mas essa nunca surgiu e a SAD acabou por perder um encaixe financeiro pois não houve transferência.O treinador Nélson Veríssimo concordou com o afastamento do médio para a situação não causar desconforto no grupo nem mau ambiente no balneário.