Rosier espreita o onze

Rosier foi uma peça nuclear da equipa até à 24ª jornada da Liga Bwin. O treinador Bruno Pinheiro apostou no francês logo no arranque da temporada e, até sair das opções iniciais, tinha somado 2216 minutos. No entanto, ao longo do mês de março, o médio de 23 anos perdeu espaço no onze e nos últimos cinco encontros jogou apenas 118 minutos.

O técnico dos canarinhos tem optado por formar um trio no meio-campo composto por João Gamboa, Francisco Geraldes e André Franco. Porém, face à impossibilidade de utilizar Raúl Silva na próxima partida, uma vez que está emprestado pelos bracarenses, existe a possibilidade de João Gamboa recuar para o centro da defesa e Rosier assumir a vaga deixada em aberto no meio-campo canarinho.