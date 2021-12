Rosier quer “aproveitar espaços”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril está numa série de três jornadas sem vencer na Liga Bwin – nas quais empatou com Benfica (1-1), Vizela (1-1) e Santa Clara (2-2) – mas Loreintz Rosier garante que o grupo está motivado para inverter esse ciclo frente ao Sp. Braga.

"Vai ser um bom desafio para nós. Desde que cheguei o Estoril diz ‘presente’ nos grandes jogos e trabalhámos bem este jogo, ainda que seja um como os outros. Analisámos bem o adversário e vamos tentar aproveitar bem os espaços no campo. Queremos dar o máximo para jogarmos mais do que o Sp. Braga e ganhar", atirou o francês, de 23 anos, que tem sido indiscutível no meio-campo canarinho sob o comando de Bruno Pinheiro.

Apesar da boa época que o Estoril está a realizar, e que se traduz, por agora, num 5º lugar na Liga Bwin – que pode transformar-se em 4º em caso de triunfo no Minho – e na presença nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, Rosier confessa que há aspetos a corrigir para que a equipa ainda faça melhor. Ainda assim garante: "Uma vitória em Braga será muito importante e nós temos uma mentalidade vencedora!"