Ruben Providence chega por empréstimo da Roma

Ruben Providence, extremo de 20 anos, vai ser jogador do Estoril até ao final da temporada por empréstimo da Roma.O internacional jovem por França esteve cedido ao Club Brugge (que tinha opção de compra de dois milhões de euros) durante a primeira metade da época, mas como não somou qualquer minuto, a direção romana optou por esta mudança. Ainda não é certo que os canarinhos tenham opção de compra no final do empréstimo.O jovem formado no Paris SG deverá dar os primeiros passos na equipa de sub-23.