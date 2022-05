Rui Fonte ainda não renovou

O único ponta de lança do plantel 2021/22 que termina contrato agora com o Estoril é Rui Fonte.O português de 32 anos ainda não renovou, mas segundo apurámos, é essa a pretensão da SAD. Fonte renasceu na Amoreira depois de quase um ano inteiro parado no Sp. Braga, por lesão. Esta época, apesar de ter falhado jogos devido à pandemia e a uma fratura do nariz, marcou 4 golos em 23 jogos.