Rui Fonte ambicioso em reencontro especial

Rui Fonte, que começou esta temporada no Sp. Braga, foi o porta-voz da equipa e, no lançamento da partida, deixou claras instruções do caminho a seguir. "Acima de tudo, queremos regressar às vitórias. Vimos de uma fase em que não estamos contentes com o nosso desempenho. Temos a ambição de conquistar os três pontos, sobretudo por nós e pelo nosso orgulho, porque queremos dar a volta à situação, muito mais do que poder ganhar a um clube grande", afirmou o avançado de 31 anos.

Com mais descanso do que a formação bracarense, que jogou na passada quinta-feira em Glasgow para a Liga Europa, os canarinhos querem aproveitar essa ligeira vantagem. "Sabemos que vai ser um jogo difícil, mas vamos tentar tirar algum proveito do eventual cansaço que o Sp. Braga possa apresentar depois da jornada europeia", garantiu Rui Fonte.

Para este encontro, o treinador Bruno Pinheiro, que continua sem poder contar com o lesionado Lucas Áfrico, terá de efetuar uma alteração forçada no onze inicial, uma vez que Raúl Silva, por estar emprestado pelo Sp. Braga, não poderá ser utilizado.