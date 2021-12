Foi a principal referência de ataque do Estoril e o homem que acabou por decidir o jogo, com um golpe de cabeça que enganou Luiz Felipe. Apesar do bom momento da equipa, o avançado prefere manter a calma, pois, apesar de a equipa estar "a surpreender", o objetivo dos canarinhos é mais modesto do que a posição que agora ocupa.





"O nosso objetivo não passa por nos batermos com o Sp. Braga, porque sabemos das diferenças que há, a todos os níveis", reconhece, em declarações à SportTV, concretizando: "O que vamos fazer é jogo a jogo e, no final, tentarmos estar o mais alto possível na tabela classificativa, mas, sabemos que não podemos bater de frente com o Sp. Braga. Vamos tentar fazer a nossa parte, que é ganhar já o próximo jogo em casa, com o Famalicão e somar pontos à nossa caminhada."