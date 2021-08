Rui Fonte é reforço do Estoril

Após ter anunciado a sua rescisão com o Sp. Braga, durante esta terça-feira, Rui Fonte foi inscrito pelo Estoril na Liga Portugal. O avançado, de 31 anos, reforça assim a equipa de Lisboa que subiu este ano ao principal escalão do futebol nacional.





Rui Fonte tem um longo histórico de lesões e passou grande parte da última temporada parado, tendo apenas realizado cinco jogos pelos minhotos. No entanto, em 2019/20, realizou uma época consistente ao ter participado em 37 encontros e apontado seis golos.O Estoril, que iniciou muito bem a Liga Bwin, tendo 10 pontos conquistados em quatro jornadas, procura dar soluções de qualidade ao treinador Bruno Pinheiro para realizar um ano tranquilo.Recorde-se que durante a tarde desta terça-feira, os canarinhos garantiram o empréstimo de Romário Baró, do FC Porto e também inscreveram António Xavier, ex-jogador do Tondela, que estava no Panathinaikos da Grécia.