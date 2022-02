Rui Fonte está em observação

Rui Fonte, avançado do Estoril, está em observação devido à pancada que sofreu no nariz e o obrigou a ser substituído na primeira parte do jogo com o Marítimo. O atacante vai ser visto por um especialista para confirmar se terá de ser submetido a uma intervenção cirúrgica. Caso não seja necessário, Rui Fonte até poderá jogar com uma proteção na face frente ao Tondela, no sábado.Caso não possa ir a jogo, Bruno Pinheiro terá duas opções para o centro do ataque: André Clóvis e Leonardo Ruiz.