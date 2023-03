Semana para assimilar ideias

Ricardo Soares está a aproveitar a semana sem competição para continuar a transmitir novas ideias ao plantel do Estoril. Como demonstrou no final do jogo com o Chaves, que os canarinhos perderam 0-2, o técnico não gostou da exibição frente aos flavienses e está agora a mostrar ao grupo o que fizeram mal, de forma a não repetirem uma prestação semelhante à da última jornada.