Sete elementos do Estoril infetados com Covid-19

Pelo menos sete elementos da comitiva do Estoril, entre eles quatro jogadores, estão infetados com Covid-19 e estão fora do jogo com o Moreirense . As ausências de Thiago Silva, Chiquinho, Xavier e Rosier na ficha de jogo causaram estranheza, sendo depois confirmada pelos responsáveis canarinhos de que há pelo menos sete infetados, entre jogadores e elementos do staff.