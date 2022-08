Shaquil Delos confirmado no Estoril

Um dia depois de ter anunciado Mexer, o Estoril oficializou esta quinta-feira a chegada de mais um reforço para a linha defensiva, no caso o francês Shaquil Delos. Proveniente do Nancy, o jogador de 23 anos assina vínculo com a equipa da Linha por uma temporada, chegando ao clube por empréstimo.Ainda que os canarinhos nada adiantem quanto a outros pormenores, tal comoadiantou esta quinta-feira no acordo está prevista uma cláusula de opção de compra no final da presente temporada.