Shaquil Delos reforça linha defensiva do Estoril

Depois da contratação de Mexer, os responsáveis da SAD do Estoril preparam-se para dar um novo defesa à equipa liderada por Nélson Verríssimo. Trata-se de Shaquil Delos, de 23 anos, que atuava nos franceses do Nancy, Em 2021/22, o defesa-central canhoto realizou 34 partidas (duas assistências) pela equipa que disputa o terceiro escalão do futebol gaulês.Ao que tudo indica, a transferência será por empréstimo e os canarinhos reservam uma opção de compra no final da presente temporada. O jogador vai ser apresentado em breve.