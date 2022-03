Soria parado pela expulsão

Costuma-se dizer que o azar de uns é a sorte de outros e, no caso de Carles Soria, um cartão vermelho custou-lhe a perda da titularidade para o companheiro David Bruno. O defesa-direito do Estoril foi expulso no jogo da 21ª jornada com o Marítimo e desde então nunca mais voltou a ser primeira opção de Bruno Pinheiro. O lateral tinha sido titular em 18 dos 21 encontros que os canarinhos tinham disputado para o campeonato e, nos últimos três jogos - com Sporting, Boavista e Gil Vicente - ficou-se apenas pelo banco de suplentes.