Superar o desafio

Após ter assumido o comando do Estoril já com a pré-época em andamento, Nélson Veríssimo garante que a equipa está preparada. "Os jogadores mostraram grande mentalidade competitiva e vontade de mostrar que podem ser opção. A adaptação correu dentro do expectável e estou muito satisfeito com a pré-época que fizemos", analisou o técnico aos canais do clube, onde fez a antevisão ao jogo de hoje com o Famalicão.

"É natural que os jogadores sintam motivação e até alguma ansiedade", explicou, assumindo que "o plantel ainda não está fechado". Sobre a partida da Amoreira, Veríssimo, que só não pode contar com o central Lucas Áfrico, por lesão, vincou a qualidade do adversário: "O Famalicão fez uma boa Liga, tem boa equipa e o mesmo treinador. Reforçou-se bem e estamos à espera de um jogo difícil. Mas o importante é concentrarmo-nos na nossa equipa e nas nossas ideias. Vamos estar à altura deste desafio."

Vital aponta à evolução

O central Bernardo Vital vincou a confiança para o arranque: "Contentes por voltarmos a jogar em casa. O objetivo são os três pontos e evoluir como coletivo. Queremos controlar o jogo e assumi-lo com bola."