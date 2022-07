Tiago Araújo oficializado no Estoril até 2025

O Estoril confirmou a contratação do extremo Tiago Araújo, que chega ao clube da Linha proveniente do Benfica, num negócio que não envolveu qualquer verba - ainda que as águias fiquem com 50% do passe do jovem. O jogador de 21 anos assina até 2025 e é o quarto reforço da equipa canarinha para a nova temporada, depois de Titouan Thomas (ex- Lyon, Rodrigo Martins (ex-Mafra) e Gonçalo Esteves (ex-Sporting).Na época passada, refira-se, Tiago Araújo vestiu a camisola do Arouca, por empréstimo das águias, e realizou 15 partidas na 1ª Liga, totalizando 472 minutos. Esta será a segunda experiência do jogador no principal escalão do futebol português.