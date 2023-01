Tiago Gouveia: «Foi uma das minhas piores exibições desde que estou no Estoril»

Elemento que tem sido destacado na equipa do Estoril, Tiago Gouveia viveu esta tarde um dia menos bom diante do Marítimo , algo que após o encontro assumiu na zona de entrevistas rápidas da SportTV. Sobre o jogo, o avançado de 21 anos lamentou a entrada em falso que condicionou todo o processo."Não entrámos bem. Sofremos golo e isso cria desconforto, pois temos de andar atrás do resultado. Mesmo assim, tínhamos obrigação de fazer mais, ofensiva e defensivamente. A começar por mim. Eu, Tiago Gouveia, tenho obrigação de assumir a responsabilidade no ataque, porque hoje foi uma das piores exibições desde que estou no Estoril. Há que dar a cara também. Mas vamos dar a volta por cima, esperemos que seja já no próximo jogo", desejou o avançado.