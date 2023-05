Tiago Gouveia, Lucas Áfrico e Francisco Geraldes preparam o adeus

A receção do Estoril ao Marítimo vai servir para, pelo menos, três jogadores dos canarinhos se despedirem dos adeptos: Tiago Gouveia, Lucas Áfrico e Francisco Geraldes.

O primeiro está cedido pelo Benfica e regressa à Luz no final da época. Os outros dois estão em fim de contrato e não renovaram, por isso é quase certo que vão mudar de emblema no final desta época. Estes não são os únicos para os quais o encontro deve servir de despedida, pois vários jogadores estão cedidos e podem voltar aos clubes de origem, casos de João Carvalho (Olympiacos), Gamboa (Leuven), Delos (Nancy), Carlos Eduardo (Palmeiras) e Alejandro Marqués (Juventus). Ainda assim, em relação a alguns destes pode haver interesse por parte do Estoril para continuarem no clube.