Tiago Gouveia não esconde frustração após derrota no Dragão: «Podemos dar mais»

Tiago Gouveia marcou frente ao FC Porto, mas o golo revelou-se insuficiente para o Estoril conseguir pontos no Estádio do Dragão. Após o encontro, o extremo não escondeu a frustração, ainda que tenha realçado ser difícil fazer dois golos em casa dos dragões."É frustrante. Não vou dizer que fizemos um grande jogo porque perdemos, mas foi uma partida competente para o que tem acontecido. Podemos dar mais. Ainda assim não é fácil fazer dois golos em casa do campeão nacional. O caminho é longo e acho que a equipa está preparada para segurar a permanência", começou por referir à Sport TV."Tentámos criar desconforto no FC Porto e ter posse de bola com qualidade. Fizemos dois golos, mas podíamos ter feito mais. Não conseguimos levar pontos e agora temos de levantar a cabeça", frisou, reforçando a confiança de que os canarinhos vão dar a volta aos recentes maus resultados."Acredito que temos capacidade para sair desta situação. Estamos numa má fase, mas como equipa acho que vamos dar a volta", finalizou.